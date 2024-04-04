طائرة الأهلي تكتسح الزمالك بثلاثية نظيفة في أولى مباريات نهائي الدوري

حقق الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي فوزًا مهمًا على فريق الزمالك بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين في المباراة الأولى من سلسلة Best Of 3، ضمن منافسات نهائي بطولة الدوري.

أقيمت المباراة على صالة حسن مصطفى، بمدينة السادس من أكتوبر.

ونجح فريق الأهلي في حسم الشوط الأول بنتيجة 25-17، ثم تفوق في الشوط الثاني بنتيجة 28-26، وحسم الشوط الثالث والمباراة بنتيجة 25-21.

وقدم رجال طائرة الأهلي عرضًا قويًّا في المباراة على صعيد الإعداد والإرسال وحائط الصد والضربات الساحقة.

ومن المقرر أن يواجه رجال طائرة الأهلي فريق الزمالك، غدًا الجمعة، على صالة حسن مصطفى، في المباراة الثانية من سلسلة Best Of 3.