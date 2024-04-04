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الخميس 04 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

اليوم.. إعلان أسماء الفائزين في مسابقة القرآن الكريم بـ«الصحفيين»

نقابة الصحفيين -
نقابة الصحفيين - صورة أرشيفية
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تعلن نقابة الصحفيين، اليوم الخميس، أسماء الفائزين من أبناء أعضاء نقابة الصحفيين في مسابقة حفظ القرآن الكريم، والتي  تضم 4 مستويات لحفظ القرآن.

وقالت النقابة في بيان لها بداية شهر رمضان، إن المسابقة تتكون من 4 مستويات، هي حفظ جزء واحد للمستوى الأول، و5 أجزاء للثاني، وحفظ 10 أجزاء المستوى الثالث، أما المستوى الرابع، فهو لحفظ  30 جزءًا من القرآن الكريم.

ويذكر أن المسابقة تُقام تحت إشراف الأزهر الشريف.
 

الفائزين من أبناء أعضاء مسابقه حفظ القرآن الكريم نقابة الصحفيين القرآن الكريم حفظ القرآن لكريم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم