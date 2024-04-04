اليوم.. إعلان أسماء الفائزين في مسابقة القرآن الكريم بـ«الصحفيين»

تعلن نقابة الصحفيين، اليوم الخميس، أسماء الفائزين من أبناء أعضاء نقابة الصحفيين في مسابقة حفظ القرآن الكريم، والتي تضم 4 مستويات لحفظ القرآن.



وقالت النقابة في بيان لها بداية شهر رمضان، إن المسابقة تتكون من 4 مستويات، هي حفظ جزء واحد للمستوى الأول، و5 أجزاء للثاني، وحفظ 10 أجزاء المستوى الثالث، أما المستوى الرابع، فهو لحفظ 30 جزءًا من القرآن الكريم.



ويذكر أن المسابقة تُقام تحت إشراف الأزهر الشريف.

