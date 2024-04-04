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الخميس 04 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

اليوم.. الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

الأهلي
الأهلي
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يعقد اليوم الخميس الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وسيمبا التنزاني في الثامنة مساءً؛ استعدادًا للمباراة التي تجمع الفريقين مساء ‏الجمعة، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.‏

من المقرر أن يعقد الاجتماع الفني بحضور الجهاز الإداري للفريقين، ومراقب المباراة، وممثلي لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

ويناقش الاجتماع كافة الأمور التنظيمية المتعلقة بالمباراة، والزي الخاص بكل فريق، ومواعيد الوصول لأرض الملعب وبدء عمليات الإحماء.‏

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل سجله أحمد نبيل كوكا، في اللقاء الذي أقيم يوم الجمعة الماضي على ملعب بنجامين ‏مكابا في العاصمة دار السلام

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