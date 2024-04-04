«تعليم الكبار» تبحث مشاركة طلاب جامعة حلوان في مشروع محو الأمية

استقبل الدكتور عيد عبد الواحد رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، وفدًا من جامعة حلوان ضم كل من: الدكتور أحمد عبد الرشيد المنسق العام على المشروع القومي لمحو الأمية بجامعة حلوان أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بجامعة حلوان، والدكتورة مروة عبد اللطيف خفاجي وكيل كلية الفنون التطبيقية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، والدكتورة نيفين عبد العزيز الأستاذ بكلية الفنون التطبيقي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الهيئة العامة لتعليم الكبار وجامعة حلوان، ومشاركة طلبة الجامعة في مشروع محو الأمية، وخاصة طلاب كلية التربية وطلاب كلية الفنون التطبيقية على أن يكون مشروع التخرج لطلاب الفنون التطبيقية خاص بمحو الأمية.

وقال “عبد الواحد”، في بيان للهيئة العامة لتعليم الكبار، اليوم الخميس، إن الجامعات المصرية شريك أساسي للهيئة في المشروع القومي لمحو الأمية، وأن الهيئة تقدم الدعم الكامل لجامعة حلوان.

واقترح خلال لقائه أمس بوفد جامعة حلوان أن تبدأ الجامعة بحي مجاور للجامعة ويتم إعلانه خالي من الأمية، بمشاركة طلاب الجامعة.