إصابة 17 شخصًا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

أُصيب 17 شخصًا، إثر تعرضهم لحادث إنقلاب سيارة ميكروباص كانوا يستقلونها بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي بعد البوابات، باتجاه الفيوم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة على طريق القاهرة الفيوم الصحراوي بنطاق المركز.



على الفور انتقلت قوات الأمن و11 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب السيارة نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانها السيطرة على السيارة فانقلب في نهر الطريق وتسبب في إصابه 17 شخصا بإصابات متوسطة إلى بسيطة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام؛ لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحضر اللازم، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.