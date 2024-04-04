بقيمة مليون جنيه.. محافظ جنوب سيناء يسلم جوائز لحفظة القرآن الكريم

سلم اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، جوائز مالية لعدد 10 من حفظة القرآن الكريم بواقع 100 ألف جنيه لكل منهم، في الاحتفال الذي نظمته مؤسسات المجتمع المدني بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء.

وذلك بالتعاون مع مديرية الأوقاف بالمحافظة، وبحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، والشيخ السيد غيط، مدير عام مديرية الأوقاف بالمحافظة، والشيخ إسماعيل الراوي، مستشار المحافظ لشئون المساجد، وزيدان عبد الغفار مستشار المحافظ للتضامن الاجتماعي.

وأقيمت الاحتفالية بقاعة الاجتماعات بمبنى محافظة جنوب سيناء بشرم الشيخ، وبدأت الاحتفالية بالقرآن الكريم، وابتهالات دينية الطالب الازهري ابراهيم بكر الراعي، والطلب محمد عبد الجليل، ثم تسليم الجوائز للفائزين من أبناء المحافظة.

وأكد المحافظ في كلمته أن القرآن الكريم وحفظته في مصر أحد الركائز الاساسية لبناء وتكوين الشخصية والهوية المصرية باعتباره من أهم مكونات وعناصر القوى الناعمة المصرية ضمن قوي ومقدرات الدولة الشاملة.

وقال المحافظ إن الاهتمام بحفظة القرآن الكريم وتكريم حفظته هو احد اهتمامات الدولة المصرية وأجهزتها المعنية وذلك من خلال اهتمام المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ذات الصلة.

وهنأ المحافظ الفائزين واوصاهم بمداومة ومراجعة الحفظ وان ينعكس خلق القران الكريم على سلوكهم.

وفي سياق متصل كرم المحافظ عددا من ائمة وعلماء الأوقاف أعضاء لجنة التحكيم في المسابقة شاكرا لهم جهودهم المتميزة في اختيار الفائزين.