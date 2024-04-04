4 شهداء بينهم طفلين وعدد من الإصابات جراء استهداف منزل في رفح

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، باستشهاد 4 مواطنين فلسطينيين بينهم طفلين رضيعين وعدد من الإصابات جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي منزلًا يقطنه نازحين في رفح الفلسطينية.

كما أعلن إعلام فلسطيني اليوم، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارة جوية على حي الجنينة شرق مدينة رفح الفلسطينية.

وأمس الأربعاء، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية بطائراتها على مخيم المغازي وسط قطاع غزة، ونتج عن تلك الاستهداف استشهاد مواطنان فلسطينيان وإصابة 15 آخرين.

كما قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلًا في حي السلطان غرب رفح، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى، وشنت الطائرات الإسرائيلية غارات جوية على دير البلح وسط قطاع غزة، وقصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي حي الزيتون في مدينة غزة.