أحمد السلكاوي يشيد بصناع مسلسل جودر: «شكرًا لكل من صنع وأبدع»

أشاد الفنان أحمد السلكاوي بصناع مسلسل "جودر" المشارك ضمن الموسم الرمضاني الدرامي 2024.

وكتب الفنان أحمد السلكاوي على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": «جودر بلا غلطة».

وتابع «السلكاوي»: «مكنتش مصدق أن عندنا القدرة دي على منافسة هوليوود بجد لغاية ما شفته، حدوته حلوة، وتمثيل مضبوط، وتقنيات فوق الخيال، وإخراج عالمي تحفة».

وواصل: «شكرا لكل من صنع وأبدع، أنور عبدالمغيث، إسلام خيري، تامر مرتضى».

وفي إطار الدراما الممزوجة بالخيال، يتبع العمل حياة تاجر ينجب ثلاثة أولاد وهم: "سالم" و"سليم" و"جودر"، حيث تتعقد حياة الابن الأخير "جودر"، ويصبح في صراع مع العدو "شمعون" للوصول إلى كنوز الحكيم "شمردل" الأربعة.

والعمل من حكايات ألف ليلة وليلة، ومن بطولة الفنانين: ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور، تارا عماد، عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، أيتن عامر، محمود البزاوي، محمد التاجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، رشوان توفيق، أحمد ماهر، أحمد فتحي، وليد فواز، عايدة رياض، سامي مغاوري، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادي مهنا، سماح أنور، سامية طرابلسي، ياسر الطوبجي، عابد عنابي، أحمد خالد صالح، أحمد كشك، ناردين عبدالسلام، والمسلسل من تأليف أنور عبدالمغيث، وإخراج إسلام خيري.