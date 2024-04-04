مانشستر سيتي يسحق أستون فيلا برباعية ويواصل ضغطه على صدارة الدوري الإنجليزي

واصل مانشستر سيتي سعيَه الحثيث نحو استعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بتحقيق فوزٍ كبير على ضيفه أستون فيلا بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على ملعب الاتحاد، ضمن الجولة 31 من المسابقة.

دخل مانشستر سيتي المباراة مُدركًا أهميتها في حسم الصراع على الصدارة، فبادر بالهجوم منذ صافرة البداية، ونجح في فرض سيطرته على مجريات اللعب.

أتت ثمار هجوم سيتي مُبكّرًا، حيث افتتح رودري التسجيل في الدقيقة 11 بتسديدةٍ رائعةٍ من داخل منطقة الجزاء، استقرت في شباك كريستال حارس مرمى أستون فيلا.

واصل سيتي ضغطه على مرمى أستون فيلا، وتوالت الفرص الخطيرة على مرمى الضيوف، لكنّ تألق كريستال حارس مرمى أستون فيلا حال دون تعزيز سيتي تقدمه.

رغم سيطرة سيتي المُطلقة، إلا أنّ أستون فيلا نجح في خطف هدفٍ التعادل في الدقيقة 20، وذلك من خلال رأسيةٍ مُحكمةٍ للاعب جون ماكجين.

لم يُمهل فيل فودين نجم سيتي أستون فيلا طويلًا للفرح بالتعادل، حيث أعاد التقدم لفريقه في الدقيقة 45 من خلال تسديدةٍ حرةٍ مباشرةٍ رائعة استقرت في شباك أستون فيلا، مُذهِلًا الحاضرين بجمالها ودقتها.

في الشوط الثاني، حسم فيل فودين المباراة لصالح سيتي بشكلٍ نهائيٍّ، بتسجيله هدفين آخرين في الدقيقتين 62 و69، ليُكمل هاتريكه ويُصبح نجم المباراة بلا منازع.

بفضل هذا الفوز، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 67 نقطة، ليُعزّز موقعه في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطةٍ واحدةٍ عن ليفربول صاحب المركز الثاني، الذي يلعب غدًا أمام شيفيلد يونايتد.

في المقابل، تجمد رصيد أستون فيلا عند 59 نقطة في المركز الرابع، بعد هذه الخسارة المُؤلمة.

بفضل فوزه على لوتون تاون 2-0 مساء اليوم، أصبح أرسنال في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز مؤقتًا بفارق نقطةٍ واحدةٍ عن سيتي وليفربول.

ازداد الصراع على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز حدةً بعد فوز أرسنال وسيتي، ليصبح ليفربول مُهددًا بفقدان مركزه في حال فوزه في مباراته غدًا.