إصابة عدد من المواطنين بأسوان إثر اقتحام سيارة نقل ثقيل مقهى

شهدت منطقة الصداقة القديمة بمدينة أسوان، مساء الأربعاء، حادث تصادم سيارة نقل ثقيل بعدد من مركبات التوك توك، بجانب اقتحام السيارة لمقهى عليه عدد من المواطنين.

تلقى مدير أمن أسوان، إخطارًا بوقوع حادث فى منطقة الصداقة القديمة، وتبين من التحريات الأولية أن سيارة نقل ثقيل كانت قادمة من طريق المدينة الصناعية، وانحرفت عجلة القيادة من السائق، فاصطدمت بـ5 مركبات توك توك.

كما اقتحمت السيارة مقهى للمواطنين، وأصابت نحو 20 شخصًا وجارى حصرهم، ونقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وجاري تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.