أرسنال يُحقق فوزًا مُهمًا على لوتون ويعود لصدارة الدوري الإنجليزي

عاد أرسنال إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز مؤقتًا، بعد فوزه على ضيفه لوتون تاون 2-0 مساء الأربعاء، ضمن الجولة الحادية والثلاثين من المسابقة.

دخل أرسنال المباراة مُراهنًا على خبرة لاعبيه وقوّة تشكيله للحفاظ على موقعه في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.

اعتمد ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، على خطةٍ هجوميةٍ مُباشرةٍ، ضغطت على دفاع لوتون منذ بداية المباراة.

أتيحت العديد من الفرص لأرسنال، أبرزها تسديدةٌ قويةٌ من بوكايو ساكا في الدقيقة الثالثة، تألق حارس مرمى لوتون ليونيل پوپ في إبعادها.

في الدقيقة 24، افتتح مارتن أوديجارد لاعب وسط أرسنال التسجيل بتسديدةٍ قويةٍ من خارج منطقة الجزاء، استقرت في شباك لوتون.

تألق أوديجارد في هذه المباراة، حيث كان يُشكّل تهديدًا مُستمرًا لدفاع لوتون بفضل تمريراته المُتقنة وتسديداته القوية.

في الدقيقة 44، ضاعف أرسنال النتيجة، بعدما سجل دايكي هاتشيوكا لاعب لوتون هدفًا ذاتيًا، حيث اصطدمت تصويبةُ أحد زملائه، لتُغيّر اتجاهها وتدخل شباك فريقه.

في الشوط الثاني، حافظ أرسنال على تقدمه بفضل صلابة دفاعه وتألق حارسه ديفيد رايا.

حاول لوتون تسجيل هدفٍ تقليصيٍّ، لكنّ دفاع أرسنال كان صعبًا المراس، حيث تمكّن من إيقاف جميع هجمات لوتون.

بفضل هذا الفوز، ارتقى أرسنال إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز مؤقتًا برصيد 68 نقطة، بفارق نقطةٍ واحدةٍ أمام ليفربول، الذي يلعب مساء الخميس أمام شيفيلد يونايتد.

في المقابل، تجمد رصيد لوتون عند 22 نقطة في المركز الثامن عشر، ليُصبح في موقف صعب في سعيّه للبقاء في الدوري الممتاز.