رئيس مدينة دهب بجنوب سيناء يعقد اجتماعا لدعم الشباب

عقد اللواء عبدالرحمن محمد بهاء الدين رئيس مدينة دهب بجنوب سيناء اجتماعًا مع نماذج من شباب المدينة وعددا من رجال الأعمال والمستثمرين والمشايخ المهتمين بتفيذ مشروعات مناسبة للشباب وتم مناقشة مقترحات وافكار جديده لدعم شباب مدينة دهب وذلك بعرض لعدد من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التى من شأنها تغيير حياة الشباب وفتح أبواب جديده للدخل وتحويل حالهم للأفضل.

وقام مجدى الديب رئيس جهاز المشروعات الصغيرة بجنوب سيناء بعرض المشروعات بحضور عددًا من رجال الأعمال والمستثمرين الداعمين للفكرة وحضر عددا من مشايخ جنوب سيناء منهم مشايخ وعواقل المزينة الشيخ سويلم حميد والشيخ سالم موسى والشيخ ناصر بريك والشيخ حسين الاصهب والشيخ موسى فراج.

لاقى الإجتماع استحسان الحضور حيث تم مناقشة بعض الافكار التي شأنها الارتقاء بمدينة دهب وطالب الحضور بتكرار مثل هذه المناقشات المثمرة.