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الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

مواعيد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادات

امتحانات
امتحانات
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تواصل المدارس التشديد على حضور الطلاب وفقا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والخريطة الزمنية.

وبحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم عن مواعيد عقد الامتحانات، والتعليمات، الآتي:

تعقد امتحانات نهاية العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ لمراحل النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم ٨ مايو ٢٠٢٤.

 -تنتهي الامتحانات يوم ٢٣ مايو ٢٠٢٤.

-حظر عقد اية امتحانات خلال أعياد الإخوة المسيحيين.

-تتولى كل مديرية مسئولية وضع جداول الامتحانات والإعلان عنها.

 - تعقد امتحانات مراحل النقل على مستوى الإدارات التعليمية، كما تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المديريات التعليمية.

-عقد امتحانات الدبلومات الفنية  يوم ٢٥ مايو ٢٠٢٤ وحتى ٦ يونيو ٢٠٢٤.

-عقد امتحانات شهادة إتمام مرحلة الثانوية العامة وفقا للجدول المعلن بداية من يوم ١٠ يونيو المقبل وحتى يوم ٢٠ يوليو المقبل.

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