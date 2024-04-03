مواعيد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادات

تواصل المدارس التشديد على حضور الطلاب وفقا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والخريطة الزمنية.

وبحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم عن مواعيد عقد الامتحانات، والتعليمات، الآتي:

تعقد امتحانات نهاية العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ لمراحل النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم ٨ مايو ٢٠٢٤.

-تنتهي الامتحانات يوم ٢٣ مايو ٢٠٢٤.

-حظر عقد اية امتحانات خلال أعياد الإخوة المسيحيين.

-تتولى كل مديرية مسئولية وضع جداول الامتحانات والإعلان عنها.

- تعقد امتحانات مراحل النقل على مستوى الإدارات التعليمية، كما تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المديريات التعليمية.

-عقد امتحانات الدبلومات الفنية يوم ٢٥ مايو ٢٠٢٤ وحتى ٦ يونيو ٢٠٢٤.

-عقد امتحانات شهادة إتمام مرحلة الثانوية العامة وفقا للجدول المعلن بداية من يوم ١٠ يونيو المقبل وحتى يوم ٢٠ يوليو المقبل.