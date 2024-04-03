مدرب الزمالك يجهز ناصر منسي للقاء فيوتشر بالكونفدرالية

خاض ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء ذلك بسبب معاناة ناصر منسي من آلام خفيفة بالمعدة، حيث فضل الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بالتنسيق مع الجهاز الطبي بقيادة محمد أسامة، خوض اللاعب لتدريبات تأهيلية لتجهيزه للقاء المقبل، دون المشاركة في التدريبات الجماعية على أن ينتظم في التدريبات المقبلة بصورة طبيعية.

وقام ناصر منسي بأداء تدريبات خفيفة بالركض حول الملعب بجانب أمور تأهيلية أخرى، تحت قيادة جواوو ميجيل مدرب الأحمال وإشراف الجهاز الطبي للفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 7 أبريل الجاري باستاد القاهرة.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين مساء الأحد الماضي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف