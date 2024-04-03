سليمان يساند لاعبي الزمالك قبل موقعة الإياب أمام فيوتشر بالكونفدرالية

حرص أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على الكرة، على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم القدم، الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة فيوتشر في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء حضور سليمان من أجل مؤازرة اللاعبين والجهاز الفني، والوقوف على كافة التجهيزات الخاصة بالمباراة المقبلة.

وعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية مساء اليوم.

وتحدث جوميز مع اللاعبين عن ضرورة التركيز والعمل بكل جدية وقوة استعدادًا لمباراة العودة أمام مودرن فيوتشر، وشدد المدير الفني على أن الفريق قطع شوطًا مهما نحو التأهل لنصف النهائي ولا زال يتبقى شوط أخر مهم من أجل تحقيق الهدف.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 7 أبريل الجاري باستاد القاهرة.

يشار إلى أن لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين مساء الأحد الماضي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف