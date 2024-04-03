"التعليم" تكشف عدد المعلمين والطلاب بالتربية الخاصة للعام الدراسي 2024/2023

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إحصاء التعليم قبل الجامعى 2024 /2023

وجاءت الإحصاءات للتربية الخاصة، الآتي:

إجمالي مدارس التريبة الخاصة حكومي: 1160، إجمالي الفصول 4881، ذكور 29710، إناث 16974

اما إجمالي المعلمين المعينين والمتعاقدين 9138

-إجمالي الخاص:مدارس 20، والفصول 95، ذكور 184، إناث 126، اما إجمالي المعلمين المعينين والمتعاقدين 80

-إجمالي المدارس على مستوى الجمهورية خاص وحكومي 61512

-إجمالي الفصول 556888

إجمالي الذكور 13164488

إجمالي الإناث 12493460

إجمالي الطلاب 25657948

إجمالي المعلمين المعينين والمتعاقدين.

كان قد وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعقد امتحانات نهاية العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ لمراحل النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم ٨ مايو ٢٠٢٤ وحتى يوم ٢٣ مايو ٢٠٢٤، وذلك مراعاة لعدم عقد أية امتحانات خلال أعياد الإخوة المسيحيين.

ومن المقرر أن تتولى كل مديرية مسئولية وضع جداول الامتحانات والإعلان عنها، حيث تعقد امتحانات مراحل النقل على مستوى الإدارات التعليمية، كما تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المديريات التعليمية.

وأكدت الوزارة عقد امتحانات الدبلومات الفنية في موعدها المعلن بداية من يوم ٢٥ مايو ٢٠٢٤ وحتى ٦ يونيو ٢٠٢٤.

كما تؤكد عقد امتحانات شهادة إتمام مرحلة الثانوية العامة وفقا للجدول المعلن بداية من يوم ١٠ يونيو المقبل وحتى يوم ٢٠ يوليو المقبل.