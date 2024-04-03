مسلسل حق عرب يسلط الضوء على علاج المدمنين بصندوق مكافحة الإدمان

في الحلقة الـ 25 من مسلسل حق عرب، سلط الضوء على علاج الإدمان من خلال الاتصال بالخط الساخن 16023، لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.

وأظهرت حلقة اليوم "أنغام"، تحث عرب السويريكي للعلاج عن طريق صندوق مكافحة الإدمان للخروج من دائرة الأدمان الذي تعرض له من خلال أصحاب السوء، ليستعيد صحته والمضي في حياته بشكل طبيعي، هذا وقد استجاب السويركي لذلك.

ويعمل الخط الساخن التابع لصندوق الإدمان خلال 24 ساعة لتقديم كافة الدعم لطلاب التعافي. كما يعمل صندوق مكافحة الإدمان برئاسة عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، على الكثير من التوسعات لمقرات العلاج التي تشمل معظم المحافظات خاصا في القاهرة وقنا وسوهاج والإسكندرية ومرسي مطروح.