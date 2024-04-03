البيت الأبيض يعارض نقل مجموعة "رامشتاين" إلى "الناتو"

رفض البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، اقتراحًا يقضي بنقل مجموعة رامشتاين التي تقودها الولايات المتحدة والتي تنسق تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا، إلى قيادة حلف شمال الأطلسي.

وأثار جون كيربي، مستشار اتصالات الأمن القومي ب البيت الأبيض، الشكوك حول تنحي الولايات المتحدة عن قيادة مجموعة رامشتاين، وهو اجتماع يعقد مرة واحدة شهريًا يضم أكثر من 50 دولة لتنسيق عمليات تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا، بحسب ما أوردت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وقال كيربي للصحفيين: "إنها أكبر من حلف شمال الأطلسي، وتشمل 50 دولة غريبة من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك منطقة المحيطين الهندي والهادئ – وما جمعهم معًا هو القيادة الأمريكية، وما يبقيهم معًا هو القيادة الأمريكية".

واقترح الأمين العام ل حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج أن يدرس الحلف قيادة مجموعة رامشتاين، التي ينظر إليها على أنها محاولة للحماية من الحزبية الأمريكية المتزايدة بشأن المساعدات لـ أوكرانيا. وتخشى أوروبا أيضًا أن يسحب الرئيس السابق دونالد ترامب دعمه لكييف وحلف شمال الأطلسي إذا نجح في تأمين فترة ولاية ثانية كرئيس.

وقال ستولتنبرغ - في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء -: "إن الأوكرانيين بحاجة إلى مزيد من الدعم، لكنهم يحتاجون أيضًا إلى دعم أكثر قابلية للتنبؤ به وعلى المدى الطويل".

ويناقش وزراء خارجية دول الناتو المقترحات في بروكسل هذا الأسبوع، بهدف التوصل إلى توافق في الآراء في الوقت المناسب لقمة واشنطن في يوليو بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيس الناتو.

ووصف كيربي المناقشات بأنها "أولية" لكنه أكد على فائدة وجود الولايات المتحدة على رأس مجموعة رامشتاين.