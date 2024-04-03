تريزيجيه يسجل هدفا في فوز طرابزون سبور على قونياسبور

قاد النجم المصري محمود تريزيجيه فريقه طرابزون سبور لتحقيق فوزٍ مُثيرٍ بنتيجة 2-1 على مضيفه قونياسبور، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على ملعب استاد بلدية كونيا، ضمن الجولة 31 من الدوري التركي الممتاز.

لم يُضيّع تريزيجيه الوقت، وافتتح التسجيل لصالح طرابزون سبور في الدقيقة 19، بعد تلقيه تمريرةً حاسمةً من توماس مونييه.

أطلق تريزيجيه صاروخًا من داخل منطقة الجزاء، استقرّ في شباك كونياسبور، مُعزّزًا تقدم فريقه.

في الدقيقة 59، حصل طرابزون سبور على ركلة جزاء، ترجمها إدين فيسكا بنجاحٍ، مُضاعفًا النتيجة لتصبح 2-0.

قلّص أصحاب الأرض الفارق في الدقيقة 79، من خلال هدفٍ لنزونزي، ليُشعّل الأمل في عودةٍ مُمكنةٍ.

لكنّ طرابزون سبور كان له رأيٌ آخر، حيث حسم فونتاس النقاط الثلاث لصالح فريقه بهدفٍ ثالثٍ في الدقيقة 89، مُثبّتًا سيطرة طرابزون على المباراة.

بفضل هذا الفوز، رفع طرابزون سبور رصيده إلى 52 نقطة، معزّزًا مكانه في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري التركي.

وواصل تريزيجيه تألقه مع طرابزون سبور، حيث رفع رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 11 هدفًا، 10 منهم في الدوري، بالإضافة إلى 4 تمريراتٍ حاسمةٍ.

تجمد رصيد قونياسبور في المركز السادس عشر برصيد 33 نقطة، بعد هذه الخسارة المُؤلمة.

