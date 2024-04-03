دبلوماسي سابق: علينا ألا نعول على مجلس الأمن بل على دعم صمود الشعب الفلسطيني

قال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الاحتلال الإسرائيلي لم ولنْ يلتزم بأي قرار صادر من مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وأضاف بيومي، في تصريحات خاصة ل "البوابة نيوز"، أنه: "يجب علينا كعرب ومسلمين ألا نأمل خيرًا في أي قرار صادر من مجلس الأمن حول وقف إطلاق النار في غزة لأن الاحتلال الإسرائيلي منذ نشأته وهو لم يلتزم بأي قرار صادر من مجلس الأمن".

وتابع بيومي أن إسرائيل لم تلتزم في الأساس بالقرار الذي أنشأها من مجلس الأمن، لذلك يجب علينا ألا نهتم بما يَصدر من مجلس الأمن.

وأوضح بيومي أن إسرائيل لا تعترف باتفاق أوسلو وغيره من القرارات التي تصدر من مجلس الأمن منذ نشأتها.

وتطرق بيومي إلى أن من يُزود الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة هي الولايات المتحدة الأمريكية، إذ كان آخرها صفقة الأسلحة السرية، بالإضافة إلى تزويدها بحوالي 14 ونصف مليار دولار.

وأكد بيومي، أن دول الأطلنطي بأكملها لم تحصل على الأسلحة التي حصلت عليها إسرائيل، مشيرا إلى أن إسرائيل أصبحت دولة تعتدي على كل حدود الدول بدءًا من مجازرها في فلسطين ولبنان وصولا إلى سوريا.

وأشار بيومي إلى أن الهجرة العكسية بدأت في إسرائيل بسبب سياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة المعتمدة على الحروب.

ولفت بيومي إلى أن سلاحنا الوحيد أمام الاحتلال الإسرائيلي هو دعم الصمود الفلسطيني بكافة الأشكال، قائلا: "من يُحارب إسرائيل هو من يقوم بمحاربة أمريكا".