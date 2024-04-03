منة فضالي تشيد بأداء كزبرة: مبروك يا سيكا منور كوبرا

أشادت الفنانة منة فضالي بأداء الفنان كزبرة في مسلسل "كوبرا" المشارك ضمن الموسم الرمضاني الدرامي 2024.

ونشرت الفنانة منة فضالي على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة تجمعها بالفنان من كواليس العمل معلقة: "كزبرة ده اكتشاف بجد سكر وطيب جد وشاطر جدا بجد وطبيعي أوي هو جنني يوم الأغنية لأني مكنتش فاهمة حاجة ولا فاهمة أنا بعمل ايه بس أنا حبيته بجد مبروك يا سيكا منور كوبرا.

وفي إطار الدراما الشعبية تدور أحداث المسلسل حول "كوبرا" صاحب ورشة ﻹصلاح السيارات، والذي يواجه الكثير من العقبات في حياته، ويتعرض لمواقف غريبة، تضعه في صراع بين الخير والشر.

العمل من بطولة الفنانين: محمد إمام، مجدي كامل، منة فضالي، صفاء الطوخي، أحمد فتحي، هشام إسماعيل، علاء مرسي، محمد أسامة، دنيا ماهر، محمد ثروت، محمود عبد المغني، محمود البزاوي، ألحان المهدي، مريم الجندي، أحمد عبدالحميد، أيمن عزب، تسنيم هاني، أحمد بحر الشهير بـ"كزبرة"، كمال أدهم، والمسلسل من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وشارك في الكتابة أحمد دعية، وإخراج أحمد شفيق.