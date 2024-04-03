الدوري الإنجليزي.. أرسنال يُسيطر على الشوط الأول ويتقدم بهدفين على لوتون

تقدم فريق أرسنال على ضيفه لوتون تاون، بهدفين دون رد، في المباراة التي تجمع الفريقين، في إطار منافسات الجولة 15 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

دخل أرسنال المباراة مُراهنًا على خبرة لاعبيه وقوّة تشكيله للحفاظ على موقعه في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سيطر أرسنال على مجريات الشوط الأول وتألق مارتن أوديجارد لاعب وسط أرسنال في الشوط الأول، حيث افتتح التسجيل بتسديدةٍ قويةٍ من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 24.

واصل هافيرتز نجم أرسنال تألقه، بعدما ضاعف النتيجة لفريقه في الدقيقة 44 من خلال هدفٍ ذاتيٍّ من مدافع لوتون.

على الرغم من سيطرة أرسنال المُطلقة، إلا أنّ لوتون لم يستسلم، وسنَحت له بعض الفرص المُهددة، أبرزها تسديدةٌ قويةٌ من جوردن كلارك في الدقيقة 32 تصدّى لها حارس مرمى أرسنال ديفيد رايا ببراعة.

من المُتوقّع أن يُجري ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، بعض التغييرات في تشكيلة فريقه في الشوط الثاني، بهدف إراحة بعض اللاعبين والحفاظ على تركيزهم لمبارياتٍ مُهمّةٍ قادمة.

يسعى أرسنال لتعزيز موقعه في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز من خلال تحقيق الفوز في هذه المباراة، بينما يُصارع لوتون من أجل الابتعاد عن مراكز الهبوط.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت، ساليبا، جابرييل، زينتشينكو.

خط الوسط: توماس بارتي، أوديجارد، سمميث رو.

خط الهجوم: تروسارد، نيلسون، كاي هافيرتز.

من المُرجّح أن يُحسم أرسنال النتيجة لصالحه في الشوط الثاني، نظرًا لسيطرته المُطلقة على مجريات الشوط الأول وقوّة هجومه، لكن قد يُفاجئ لوتون الجميع ويُقدّم أداءً مُقنعًا في الشوط الثاني يُغيّر مجريات المباراة.

