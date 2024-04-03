قصر ثقافة شرم الشيخ يستعد لإقامة فعاليات احتفالات عيد الفطر

تفقد احمد فريج مدير عام فرع ثقافة جنوب سيناء قصر ثقافة شرم الشيخ واستقبله خلالها مديرة القصر الشاعرة أميمة اسماعيل، وموظفى الموقع، كما تابع سير العمل، استعدادًا لإقامة فعاليات احتفالات عيد الفطر المبارك.

يأتى هذا في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة وعمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة بالاهتمام والتنمية والتطوير ونشر الفكر الثقافي المتنوع من خلال الأنشطة والفعاليات التي تقدمها، اشراف عام امل عبدالله رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي.

كما اعتمد عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة البرامج والأنشطة المزمع تنفيذها خلال شهر أبريل 2024م بجميع المواقع الثقافية بمصر المحروسة ، وبرعاية وزارة الثقافة .

وأعلن أمل عبدالله رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافى عن البرامج والفعاليات المزمع تنفيذها بفرع ثقافة جنوب سيناء برئاسة أحمد فريج وذلك خلال شهر أبريل 2024 والتى تتضمن عروض وحفلات فنية ومحاضرات وأمسيات شعرية وثقافية وورش تشكيلية وأخرى ضمن أشغال المرأة ، بالإضافة إلى برامج الطفل والتى تشمل مسابقات وحكى وورش مواهب .