فلوسك هترجعلك لو الأسعار نزلت!.. وكلاء السيارات يطلقون حملة الـ”كاش باك” لعملائها.. وخبراء: ضمان للمستهلك وستزيد المبيعات.. مسروجة: 30% تخفيضا مرتقبا.. و12% نموا في المبيعات

اتفق خبراء السيارات، أن إطلاق عددًا من وكلاء السيارات في مصر باقة من العروض الترويجية على بيع السيارات في السوق المصري، وعلى رأسها عرض الكاش باك، سيساهم في زيادة المبيعات بنسبة لا تقل عن 12%، في ظل تخفيض الأسعار، استجابة لتحرير سعر الصرف.

وأعلن وكلاء جيلي وأوبل وشيفروليه وإم جي في مصر، عن إطلاق حملة كاش باك لشراء طرازاتها ورد فارق السعر حال انخفاض الأسعار خلال فترة محدودة.

وانخفضت الأسعار الرسمية للسيارات في السوق المحلي، بقيمة تجاوزت النصف مليون جنيه، فيما اختفى الأوفر برايس على العديد من الطرازات الشهيرة خاصة الاقتصادية، مما ساهم في تنسيط حركة المبيعات نسبيا.

الكاش باك هو عبارة عن عملېة يتم من طريقها استرداد جزء من المال الذي قمت بدفعه من خلال شراء سلعة ما، هذه الطريقة التي تم ابتكارها من اجل الترويج وزيادة عمليات الشراء، بالإضافة انها تعمل على تشجيع الكثير من الناس على عملېة الشراء لأنهم سوف يستردوا جزء من المال الذي دفعوه.

ومن جهته، يتوقع اللواء رأفت مسروجة الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات والخبير في قطاع السيارات، استمرار انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة، بهدف المنافسة خاصة أن عدد من الوكلاء خفضوا الأسعار بقيمة وصلت إلى 525 ألف جنيه، مما سيضطر المنافسين لتخفيض الأسعار بنفس القيمة.

وأضاف مسروجة، لـ"البوابة نيوز"، أن نسب زيادة أسعار السيارات خلال الفترة الماضية كانت غير منطقية مما أدى إلى عزوف المواطنين عن الشراء، لافتا إلى أن بعض الوكلاء كانوا يسعرون الدولار عند 70 و75 جنيها، بينما انخفض الآن ليصبح بنحو 47 جنيها، مما سيؤدي إلى تخفيضات كبيرة في الأسعار.

وأوضح الخبير في سوق السيارات، أن أي تخفيض في سعر صرف العملات من الطبيعي أن يؤدي إلى تراجع في أسعار جميع السلع ومن بيها السيارات، التي تتأثر بشكل مباشر سواء بارتفاع أو انخفاض الدولار أمام الجنيه، متوقعا وصول الدولار إلى 38 جنيها، مما سيؤدي إلى مزيد من التخفيضات.

وذكر مسروجة، أن جميع شركات السيارات التي لم تخفيض أسعارها خلال هذه الفترة، ستضطر إلى مراجعة الأسعار مرة أخرى، بهدف المنافسة، متوقعا أن تصل نسبة التخفيضات إلى 30%.

وأشار إلى عروض الكاش باك التي أطلقها بعض وكلاء السيارات في السوق المصري سيحمي أموال المستهلكين، وسيشجع على شراء السيارات وبالتالي تحريك عمليات البيع والشراء، مما سيؤدي إلى نمو المبيعات بنسبة لا تقل عن 12%.

ومن جهته، قال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن التخفيضات الأخيرة في الأسعار الرسمية للسيارات ستساهم في تنسيط حركة المبيعات بالسوق المحلية، بعدما كان يعاني من ركود كبير.

وأضاف زيتون لـ"البوابة نيوز"، أن عروض الكاش باك التي تقدمها للسيارات ستشجع بعض المواطنين على الشراء، حيث أنها تعطي الأمان للمستهلك لضمان عدم خسارة أمواله حال انخفاض سعر الصرف أمام الجنيه.

وأوضح عضو شعبة السيارات، أن السوق بدأ يتحرك بعد تخفيضات الوكلاء الأخيرة واستمرار تقديم العروض الترويجية وانتهاء الأوفر برايس مع تخفيض الأسعار الرسمية سيؤدي إلى نمو ملحوظ في مبيعات السيارات.

ورغم ذلك، استبعد زيتون، حدوث انخفاضات جديدة من الشركات التي خفضت أسعارها بالفعل، حال ثبات سعر الصرف وعدم تراجعه أكثر من ذلك، لافتا إلى أن بعض الشركات لم تقدم تخفيضات على طرازاتها مثل سكودا وسيات وغيرها نظرًا لأنها كانت تعتمد على التكلفة في المنطقة الحرة مع وضع هامش ربح.