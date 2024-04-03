الدوري التركي.. معاقبة طرابزون بمنع جماهيره من حضور 6 مباريات

فرض الاتحاد التركي لكرة القدم عقوباتٍ قاسيةً على نادي طرابزون سبور، المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، إثر أحداث الشغب التي أعقبت مباراته ضد فنربخشة الشهر الماضي.

اقتحم مشجعو طرابزون سبور أرض الملعب بعد خسارة فريقهم 3-2 أمام فنربخشة، واشتبكوا مع لاعبي فنربخشة وقوات الأمن.

سيخوض طرابزون سبور مبارياته الست المقبلة على أرضه دون حضور جماهيره، وذلك كأقسى عقوبةٍ تمّ فرضها على نادٍٍ تركيٍّ في السنوات الأخيرة.

وأوقف الاتحاد لاعبي فنربخشة، عرفان إريبايات وجايدن أوسترولد، لمباراةٍ واحدةٍ وتغريمهما ماليًا، بسبب تورطهما في الشجار على أرض الملعب.

فرضت لجنة الانضباط في الاتحاد التركي غرامةً ماليةً على نادي طرابزون سبور بقيمة 3 ملايين ليرة تركية (حوالي 93 ألف دولار أمريكي).

وجرى إيقاف إيجيمين كوركماز، مُدرب طرابزون سبور، لمباراةٍ واحدةٍ كجزءٍ من العقوبات.

ورغم تهديده بالانسحاب من الدوري التركي الممتاز بسبب هذه الأحداث، تراجع نادي فنربخشة عن قراره في اجتماعٍ طارئٍ للجمعية العمومية للنادي.

وتُشكّل هذه العقوبات ضربةً قويةً لنادي طرابزون سبور، على المستوى الرياضي والمالي.

