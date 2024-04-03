اقرأ غدا في "البوابة".. 180 يومًا من العدوان

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الخميس 4 أبريل 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

180 يومًا من العدوان

33 ألف شهيد.. وقصف على مناطق متفرقة من قطاع غزة.. وعمليات اقتحام وتدمير واسعة في الضفة المحتلة

زوارق حربية تقصف منازل وخيام النازحين في خان يونس

الهدف إسقاط نتنياهو.. مظاهرات كبيرة في الشارع والكنيست

خلاف أمريكي إسرائيلي.. وتهديد أوروبي لتل أبيب

يعمل بالوقود الصلب.. كوريا الشمالية تطلق صاروخًا أسرع من الصوت

الأكبر منذ 25 عامًا.. تايوان تتعرض لزلزال قوي وتحذير من تسونامي

مأزق.. إثيوبيا في خطر بعد فشل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي

خسائر.. كييف: مقتل 443 ألف جندي روسي منذ بدء الحرب