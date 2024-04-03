الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يواجه أستون فيلا بتشكيل قوي لاستعادة الوصافة

يبحث مانشستر سيتي عن استعادة المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز عندما يواجه أستون فيلا مساء اليوم الأربعاء على ملعب الاتحاد، ضمن الجولة الحادية والثلاثين من المسابقة.

وأعلن بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن تشكيلةٍ قويةٍ للمباراة، تضمّ الحارس أورتيجا في حراسة المرمى، ورباعيٍّ دفاعيٍّ يتكوّن من ريكو لويس، أكانجي، دياز، وجفارديول.

يُشكل فيل فودين، جاك جريليش، وجوليان ألفاريز، ثلاثيًا هجوميًا مُبدعًا في خط هجوم مانشستر سيتي، قادرًا على إزعاج دفاع أستون فيلا وتهديد مرماه.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: أورتيجا.

خط الدفاع: ريكو لويس، أكانجي، دياز، جفارديول.

خط الوسط: رودري، برناردو سيلفا، فودين.

خط الهجوم: دوكو، ألفاريز، جريليش.

يُدرك مانشستر سيتي صعوبة المهمة التي تنتظره أمام أستون فيلا، الذي يُقدّم مُستوياتٍ مُقنعةٍ في الدوري هذا الموسم.

ويدخل مانشستر سيتي المباراة وهو يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة، بفارق نقطة خلف آرسنال الوصيف، و3 نقا خلف ليفربول المتصدر.

يسعى مانشستر سيتي لتحقيق الفوز في هذه المباراة لاستعادة المركز الثاني من آرسنال، والاقتراب من ليفربول المتصدر.