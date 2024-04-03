حار وشبورة مائية.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الخميس، حيث يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد ودافئ علي السواحل الشمالية وطقس لطيف ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما يشهد الخميس شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 31 للعظمى 17 درجة، وعلى السواحل الشمالية 26 للعظمى والصغرى 15 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 35 للعظمى والصغرى 24 وعلى شمال الصعيد 34 والصغرى 18 ، وعلى جنوب الصعيد 37 العظمي والصغرى 21 درجة .