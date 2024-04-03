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الأربعاء 03 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

كيربي: واشنطن لا تخطط لإجراء تحقيق منفصل بشأن مقتل موظفي الإغاثة في غزة

مستشار الاتصالات
مستشار الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي
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أكد مستشار الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، اليوم الأربعاء، عدم وجود خطة لإجراء تحقيق منفصل بشأن مقتل موظفي المطبخ العالمي في قطاع غزة من قبل قوات  الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح كيربي، في تصريحات نقلتها قناة (الحرة) الأمريكية، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، قرر تأجيل زيارته المقررة إلى السعودية هذا الأسبوع، بسبب إصابته بتمزق في أحد ضلوعه.

وأعرب كيربي عن أمله في عقد اجتماع يجمع بين الوفد الإسرائيلي والأمريكي بشأن مدينة رفح الفلسطينية في الأسبوع المقبل، معربًا عن استعداد الولايات المتحدة لدعم أي جهود لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

جون كيربي المطبخ العالمى قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي