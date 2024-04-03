كيربي: واشنطن لا تخطط لإجراء تحقيق منفصل بشأن مقتل موظفي الإغاثة في غزة

أكد مستشار الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، اليوم الأربعاء، عدم وجود خطة لإجراء تحقيق منفصل بشأن مقتل موظفي المطبخ العالمي في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح كيربي، في تصريحات نقلتها قناة (الحرة) الأمريكية، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، قرر تأجيل زيارته المقررة إلى السعودية هذا الأسبوع، بسبب إصابته بتمزق في أحد ضلوعه.

وأعرب كيربي عن أمله في عقد اجتماع يجمع بين الوفد الإسرائيلي والأمريكي بشأن مدينة رفح الفلسطينية في الأسبوع المقبل، معربًا عن استعداد الولايات المتحدة لدعم أي جهود لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.