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الأربعاء 03 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

ميشوستين: روسيا تحتل المركز الرابع كأكبر منتج للغاز المسال

رئيس الوزراء الروسي،
رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين
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قال رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، في إعلان له اليوم، الأربعاء، إن روسيا احتلت المرتبة الرابعة كأكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم خلال العام الماضي، وفقًا لوكالة الأنباء الروسية "تاس".

وأكد ميشوستين أن حجم صادرات الغاز الطبيعي المسال الروسي قد ارتفع بمقدار ثلاثة أضعاف تقريبًا خلال الست سنوات الماضية، مما أدى إلى هذا التحسن الملحوظ في مكانة روسيا على الصعيدين المحلي والعالمي في صناعة الغاز.

وأوضح ميشوستين أن روسيا تهدف إلى تنفيذ خطط ضخ استثمارات ضخمة في قطاع البتروكيماويات، حيث يبلغ حجم الاستثمارات المخطط لها نحو 3 تريليونات روبل، وذلك في إطار خطة تهدف إلى تطوير هذا القطاع بشكل مستدام بحلول عام 2030.

ميخائيل ميشوستين روسيا الغاز الطبيعي