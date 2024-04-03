الاحتياطي الفيدرالي: لا داعي للاستعجال بشأن خفض معدلات الفائدة

شهدت أسعار الذهب في ساحة التداولات العالمية، ارتفاعًا ملحوظًا خلال جلسة اليوم الأربعاء، حيث تخطت قيمة الأوقية الواحدة من الذهب حاجز الـ 2314 دولارًا، مدفوعة بتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول.

وألمح باول خلال تصريحاته إلى عدم وجود عجلة من أمرهم بخفض معدلات الفائدة، مما أثار عدم التأكيد حول توقيتات خفض الفائدة وزاد من توترات الأسواق.

وشهدت أسعار العقود الآجلة للذهب ارتفاعًا بنسبة 1.45%، حيث ارتفعت بمقدار 33.10 دولار لتصل إلى مستوى 2314.90 دولار للأوقية، مما يعكس تفاعل الأسواق مع تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي.

وفي كلمته خلال افتتاح مؤتمر الأعمال والحكومة والمجتمع 2024 في جامعة ستانفورد، أشار باول إلى أن جهود تقييم الوضع الحالي للتضخم في الولايات المتحدة تحتاج إلى وقت، مؤكدًا في الوقت نفسه أن البيانات الحالية تظهر تحرك التضخم بشكل مستدام نحو المستوى المستهدف البالغ 2%، مما أضاف إلى عوامل الترقب والتحفظ في أسواق الذهب والاستثمار.

في ساحة وول ستريت، شهدت المؤشرات الرئيسية ارتفاعًا طفيفًا خلال جلسة التداولات اليوم، حيث ارتفع مؤشر "داوجونز" الرئيسي بمقدار 52 نقطة، أي ما يعادل 0.13%، ليصل إلى مستوى 39222 نقطة، مما يعكس حالة الاستقرار في الأسواق المالية.

وزاد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقًا بمقدار 17 نقطة، أو بنسبة 0.32%، ليصل إلى مستوى 5222 نقطة، ما يعكس الأداء الإيجابي لقطاعات متعددة في السوق.

وشهد مؤشر "ناسداك" التكنولوجي ارتفاعًا بمقدار 76 نقطة، أو بنسبة 0.48%، ليصل إلى 16316 نقطة، مع تحسن أداء الشركات التكنولوجية في جلسة التداولات.

وفيما يتعلق بسوق الطاقة، شهدت أسعار العقود الآجلة للنفط ارتفاعًا بمقدار 48 سنتًا، أو بنسبة 0.56%، لتصل إلى 85.63 دولار للبرميل، مدعومةً بتفاؤل بشأن الطلب على النفط وتحسن في الآفاق الاقتصادية العالمية.