الدوري الإنجليزي.. تروسارد يقود هجوم أرسنال أمام لوتون تاون

أعلن ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، عن تشكيلٍ مُستقرٍّ لمباراة لوتون تاون، مع بعض التعديلات الطفيفة، مُراهنًا على خبرة لاعبيه وقوّة تشكيله للحفاظ على موقعه في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يُهاجم أرسنال بثلاثيٍّ هجوميٍّ مُبدعٍ، يتكون من تروسارد ونيلسون وكاي هافيرتز، قادرٍ على إزعاج دفاع لوتون تاون وخلخلة صفوفه.

يُجيد تروسارد التسديدات المُتقنة من الجناح الأيمن، بينما يُقدم نيلسون سرعةً ومهارةً على الجانب الأيسر، أما هافيرتز فيُمثّل رأس الحربة المُتحرّك، القادر على تسجيل الأهداف وصناعة الفرص.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت، ساليبا، جابرييل، زينتشينكو.

خط الوسط: توماس بارتي، أوديجارد، سمميث رو.

خط الهجوم: تروسارد، نيلسون، كاي هافيرتز.

لم يجري ضمّ محمد النني إلى تشكيل المباراة، مّا قد يُشير إلى إصابته أو استبعاده من قبل المدرب.

ويدخل أرسنال المباراة وهو يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة، بينما يأتي لوتون تاون في المركز الثامن عشر برصيد 22 نقطة.

