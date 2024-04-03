قادة المعارضة الرئيسيون يدعون إلى انتخابات مبكرة في إسرائيل

طالبت شخصيات معارضة إسرائيلية رئيسية بإجراء انتخابات جديدة في إسرائيل، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء.

ودعا وزير حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس، المنافس السياسي الرئيسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، علانية، اليوم الأربعاء، إلى عقد انتخابات برلمانية في سبتمبر المقبل.

وقال جانتس إنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بطلبه، لكنه رفض الإفصاح عما إذا كان سيغادر الائتلاف إذا فشلت الحكومة في تحديد موعد الانتخابات. وكان جانتس أحد أكثر المعارضين صراحة لنتنياهو من داخل حكومة الحرب.

في حين، دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الحكومة الإسرائيلية الحالية إلى الاستقالة "في أقرب وقت ممكن" ردا على بيان جانتس.

وقال لابيد عبر حسابه علي "اكس": "لا يمكن لدولة إسرائيل أن تنتظر ستة أشهر أخرى حتى تغادر هذه الحكومة الرهيبة والخطيرة والأكثر فشلا في تاريخ هذا البلد. يجب أن تغادر هذه الحكومة في أقرب وقت ممكن حتى نتمكن من إعادة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدي حماس والسماح بعودة المواطنين الذين تم إجلاؤهم وتحقيق الانتصار علي حماس والتأكد من أن شخصا ما يعتني بالطبقة الوسطى الإسرائيلية."