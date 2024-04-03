إبراهيم سعيد: "لو بنافق كان زماني رئيس اتحاد الكرة"

قال إبراهيم سعيد لاعب المنتخب الوطني والأهلي والزمالك الأسبق، إنّه لو كان ينافق لأصبح رئيسا للاتحاد المصري لكرة القدم، موضحًا: "أقسم بالله لو بنافق وماشي بطبل للناس كان زماني رئيس اتحاد الكرة".

وأضاف سعيد في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: "اما بالنسبة إلى هجومي على شوبير ومدحه له في مواقف مختلفة، فهذا لا يعني أنني بـ100 وجه، أنا أتحدث في مواقف مرتبطة بكرة القدم فقط وليست مواقف شخصية".

وتابع: "أحيانا تحدث أزمات ولكن الأيام تعلمنا، فما المشكلة في ذلك؟! في وقت ممكن نزعل مع بعض وبعد كده بنتقابل والدنيا بتمشي والحياة بتغير والزمن بيغير والحياة بتعلم".



