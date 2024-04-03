الاتحاد العام للمصريين في الخارج يهنئ السيسي على أداء اليمين لفترة رئاسية جديدة

بعث الاتحاد العام للمصريين في الخارج برسالة تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلف اليمين الدستورية وتوليه مقاليد فترة رئاسية جديدة جاء فيها: ''يطيب لنا أن نبعث لفخامتكم بخالص التهاني وفائق التقدير والإحترام وعظيم الحب والامتنان بمناسبة حلف اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة في محفل رائع تابعة أبناء الوطن في الخارج بفخر شديد ، حيث كانت هذه المراسم من مجلس النواب الجديد في العاصمة الإدارية رسالة لقوى عديدة مفادها أن حضارة هذا الشعب باقية بقاء التاريخ ، وأن هذا الوطن سيظل شامخاً مهما كانت التحديات'' .

وقد عبر الاتحاد في رسالته على اصطفاف أبناء الخارج خلف القائد وتضمنت '' والإتحاد العام للمصريين في الخارج يؤكد لفخامتكم أن جموع أبناء الوطن في الخارج يصطفون جميعاً خلف قيادتكم الحكيمة مؤيدين وداعمين ، واثقين فى رؤيتكم الثاقبة التى قادت مصر إلى بر الأمان عاقدين العزم على المناصرة والتأييد وبذل المزيد والمزيد من أجل تحقيق نصرة بلادنا فقد عاد للأمة الجريحة قوتها ، وإلى الدولة المصرية هيبتها ومكانتها'' .

وتضمنت الرسالة ايضاً: '' لقد كان المشهد عظيماً يا فخامة الرئيس حين خرج الملايين من الشعب المصري العظيم في ملحمة حب وطنية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية يتقدمهم أبناء مصر في الخارج حيث دوت صيحاتهم بالتأييد لإيمانهم بحتمية إعادة الوطن لمكانتة الطبيعية، واستكمال مسيرة البناء والتنمية'' .

وقد أشاد رؤساء الجاليات وممثلي الاتحاد العام للمصريين في الخارج بالمناسبة والاحتفال حيث شهد المصريون في الخارج الانتخابات الرئاسية في بدايتها وجاءت منهم بشائر تكليف الرئيس وفوزة بمدة انتخابيه جديدة.