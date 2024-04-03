رئيس جامعة كفر الشيخ يشارك في حفل إفطار جماعي بكلية الطب البيطري

نظمت أسرة كلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ، حفل إفطار جماعى بمقر الكلية، جمع الحفل، الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور على صبري أمين عام الجامعة، والدكتور بسيوني هليل عميد كلية الطب البيطري، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الانشطة الطلابية بالجامعة، وأسرة كلية الطب البيطري من أعضاء هيئة التدريس والعاملين وطلبة الكلية.

خلال الحفل، حرص الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، على تهنئة أسرة كلية الطب البيطري بالجامعة بشهر رمضان الكريم، داعيًا المولى عز وجل أن يعيده عليهم وعلى مصر والأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، مؤكدا أن الجامعة تسعي دائما إلى التواصل المستمر مع منتسبيها في جميع الأوقات والمناسبات الإجتماعية والدينية، وتعزيز العلاقات بين جميع الطلاب والقيادات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة .

وأعرب عن سعادته بالمشاركة في حفل الإفطار وبالتواجد وسط أساتذة وأسرة الكلية في هذه الأجواء الرمضانية المبهجة.

وأشاد رئيس جامعة كفر الشيخ؛ بحسن تنظيم أسرة الكلية لهذا الإفطار الجماعي، الذى يرسي دعائم المحبة، والمودة بين طلاب الجامعة، والذي أظهروا خلاله السلوك المتحضر، والتمتع بروح العطاء، وتنمية الوعي الوطني لدى طلبة الجامعة، وتكوين مجتمع طلابي قوي يعمل على المساهمة الفعالة في بناء المجتمع، والتنمية المستدامة.

أثناء الحفل قامت أسرة الكلية بالتقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة تعبيرا عن سعادتهم بحرصه على التواصل الدائم والمستمر معهم.