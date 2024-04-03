نسخة مصر من مباريات سلسلة الفيفا الأعلى حضورا حول العالم

جاءت نسخة مصر من مباريات سلسلة الفيفا الأعلى حضورا للجماهير حول العالم.

مباريات سلسلة فيفا التي أقيمت لأول مرة في شهر مارس في 5 دول وكان من ضمنها كأس عاصمة مصر في العاصمة الإدارية الجديدة التي استضافتها مصر

وشهدت حضور مباريات سلسلة الفيفا حول العالم أكثر من 176 ألف مشجع

مباراة مصر وكرواتيا كانت الأعلى حضورا بواقع 70 ألف مشجع

من ناحية أخرى قدم التوأم حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم و إبراهيم حسن مدير منتخب مصر التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي ، بمناسبة قيامه بأداء اليمين الدستورية لتولي فترة رئاسية جديدة.



أكد التوأم حسام و إبراهيم حسن أن مصر شهدت طفرة في السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي و على المستوى الرياضى شهدت العديد من المحافل في مختلف الألعاب وتحديدَا كرة القدم و أخرها الصرح العظيم الموجود في العاصمة الإدارية وهو استاد مصر الذى نال إشادة الجميع وتحديدًا المنتخبات المشاركة في بطولة كأس عاصمة مصر الجديدة وهي كرواتيا و نيوزيلندا و تونس.

تمنى التوأم حسام و إبراهيم حسن مزيد من التقدم و التطور و الاستقرار للدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رغم التحديات و الصعوبات التي تواجهها الدولة في السنوات الأخيرة.