تعرف على أشخاص يحتاجون الزنك أكثر من غيرهم

يحتاج الإنسان لما يقرب من 100 إنزيم للقيام بالتفاعلات الكيميائية الحيوية ويعد الزنك عنصرا غذائيا مهما، وفقا لما نشره موقع harvard.edu.

حيث يعمل معدن الزنك علي تصنيع الحمض النووي، ونمو الخلايا، وبناء البروتينات، وشفاء الأنسجة الميتة، ودعم نظام المناعة الصحي ، والأشخاص الذين يحتاجون إلى الزنك أكثر من غيرهم



والأشخاص النباتيين يلجأون إلي نظام غذائي نباتي قد تفتقد إلى المصادر الحيوانية الغنية بالزنك، والحل لابد من تناول المكسرات والبقوليات والحبوب الكاملة.

كبار السن

الشيخوخة يمكن أن تضعف امتصاص الزنك، مما يؤدي إلى نقصه ، يحتاج كبار السن إلى إعطاء الأولوية للأطعمة الغنية بالزنك مثل الحبوب المدعمة ومنتجات الألبان واللحوم الخالية من الدهون.

الحوامل والمرضعات

دائما الحامل تحتاج لمزيد من تناول الأطعمة الغنية بالزنك أثناء الحمل والرضاعة، ويجب على النساء وضع الأطعمة في الاهتمام مثل الحمص، ومنتجات الألبان في نظامها الغذائي من أجل حمل صحي.

النساء

التغيرات الهرمونية التي تحدث للنساء يمكن أن تؤثر على مستويات الزنك في الجسم، لذا تأكد من تناول كمية كافية من الأطعمة مثل السبانخ والفطر والمأكولات البحرية.

مرضى المناعة

يدعم الزنك وظيفة المناعة، وهو الأهمية عند مكافحة أي نوع من المرض. تناول الأطعمة الغنية بالزنك مثل الدواجن والبيض والفاصوليا.

الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات ومشاكل في الجهاز الهضمي

حالات مثل مرض كورونا أو مرض الاضطرابات الهضمية يمكن أن تضعف امتصاص الزنك، لذلك يجب تنويع الأطعمة المدعمة بالزنك ودعمها بالمكملات الغذائية .