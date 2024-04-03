ختام مسابقة القرآن الكريم "اقرأ وارتقِ ورتّل" بكلية تربية الفيوم

نظمت كلية التربية بجامعة الفيوم حفل ختام مسابقة القرآن الكريم "اقرأ وارتقِ ورتل"، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس الجامعة ، وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة أمال جمعة عميد كلية التربية.

حضر الاحتفال الدكتورة علا عبد الرحيم القائم بأعمال وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد الناصر عبدالحليم منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وذلك اليوم الأربعاء بالكلية.

أشارت الدكتورة علا عبد الرحيم إلى مشاركة ٦٠ طالبًا وطالبة بالمسابقة في أربعة مستويات، المستوى الأول القرآن الكريم كاملاً، المستوى الثاني ٢٠جزءًا، المستوي الثالث ١٠ أجزاء، المستوي الرابع ٣ أجزاء من القرآن الكريم على ان يتم اختيار مركز أول وثان في كل مستوي .

فيما أعلن الدكتور عبدالناصر عبدالحميد نتائج المسابقة علي النحو التالي:

المستوى الأول القرآن الكريم كاملاً فوز الطالب محمد صلاح محمد بالمركز الأول، والطالبة ولاء مفرح عمر بالمركز الثاني، المستوي الثاني ٢٠ جزءًا، وفوز الطالبة إحسان عيد بالمركز الأول، والطالب عبدالله عبد الحميد بالمركز الثاني، وفي المستوى الثالث ١٠ أجزاء.

كما فازت الطالبة إلهام حمدي بالمركز الأول، والطالبة تسنيم أشرف بالمركز الثاني، وجاءت نتيجة المستوى الرابع والأخير ٣ أجزاء، وفازت الطالبة سمية أحمد بالمركز الأول، والطالبة أماني عرفة بالمركز الثاني.

وقامت الدكتورة علا عبد الرحيم وكيل الكلية بتكريم الطلاب المشاركين بالمسابقة.

يذكر أن لجنة تحكيم المسابقة ضمت كُلًا من الدكتور إيهاب خالد سعد، الدكتور عمر جمعة حامد عضوي هيئة التدريس بكلية دار العلوم.

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