مفتي الجمهورية عن زيارة الأضرحة وأولياء الله الصالحين : مشروعة ومحببة

قال فضيلة الدكتور شوقي علَّام -مفتي الجمهورية، اليوم الأربعاء: إن بعض الناس يزعمون أن قضية الأضرحة قائمة على الشرك بالله، ولكن المسلمين براء من هذا الأمر، والأضرحة هي أقبية على أولياء الله الصالحين تتنزل عليه الرحمات من الله سبحانه وتعالى، وقد حكمنا بمسيرة هذا الشخص من خلال تاريخه المعروف،.

وأكد «علام»، خلال برنامجه الرمضاني اليومي، أن زيارة الأضرحة وأولياء الله الصالحين مشروعة ومحببة، ورسول الله قال: "قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها"، فما بالك عندما يكون من في القبر وليٌّ، في هذه الحالة يصبح الاستحباب أكثر من زيارة القبور على وجه العموم.