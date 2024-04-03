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الأربعاء 03 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

فتح البوابة الرابعة وخروج النمرود بمسلسل المداح أسطورة العودة

المداح
المداح
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عرضت اليوم الحلقة الـ 25 من مسلسل المداح أسطورة العودة، وبدأت الحلقة بـ طلب منال ( دنيا عبد العزيز) الطلاق من زين( محمد عز) بسبب أنه طمعان في أموالها. 

وتذهب رحاب ( هبة مجدي ) إلى سميح ( فتحي عبد الوهاب) لتبلغه أنها ترجع الآثار الذي سرقتها من زين، لكي يعود لشقيقتها مرة أخرى، ولكن سميح يرفض بذلك وأنه حقها. 

ويظهر اسم النمرود لـ صابر ( حمادة هلال ) على الحائط، ويقوي صابر نفسه ويبلغ أنه يريد يرى النمرود ( أحمد خالد صالح ) ويظهر له بعد طلب صابر منه .

يعرض مسلسل "المداح اسطورة العودة" الساعة 8 على قناة MBC   مصر ومنصة شاهد. وتدور احداث المسلسل حول عالم الإنس والجن ومدى الإيذاء التي يتعرض له البشر من الجن، حيث يتابع الشيخ صابر المداح معركة الخير والشر التي يخوضها. 

مسلسل "المداح أسطورة العودة"، يشارك حمادة هلال في بطولة هذا الجزء فتحي عبد الوهاب بالإضافة لنجوم المواسم السابقة هبه مجدي ودنيا عبد العزيز وخالد سرحان ومحمد عز وحنان سليمان وتامر شلتوت وصبحي خليل وظهور خاص لبعض النجوم مثل سهر الصايغ ومي سليم ودياب وحمزة العيلي ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج . ومنتج منفذ شركة أجورا ميديا للإنتاج.

 

المداح اسطورة العودة فتحى عبد الوهاب حمادة هلال احمد خالد صالح