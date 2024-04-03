العاهل الأردني وأمين عام الأمم المتحدة يؤكدان ضرورة توفير الحماية لمنظمات الإغاثة بغزة

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في اتصال هاتفي، الأربعاء، ضرورة توفير الحماية للعاملين في منظمات الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة.

وتناول الاتصال الأوضاع الخطيرة في غزة، والتي أسفرت أخيرا عن مقتل أعضاء من فريق منظمة المطبخ المركزي العالمي خلال عملهم على إيصال مساعدات حيوية لأهالي القطاع.

وتسببت الحرب على غزة بمقتل نحو 196 من العاملين في منظمات إنسانية وإغاثية بالقطاع، منهم 175 من العاملين في وكالات تابعة للأمم المتحدة.

وأكد الملك، أن الأردن مستمر ببذل قصارى جهوده لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية بكل الطرق المتاحة إلى غزة، بالتنسيق مع مختلف المنظمات الأممية والشركاء الدوليين.

ودعا ملك الأردن المجتمع الدولي، للتحرك الفوري للحد من الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة.

من جانبه، أشاد جوتيريش بدور الأردن في إيصال المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع بمختلف الوسائل المتاحة.