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الأربعاء 03 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

رئيس وزراء إسبانيا: تفسيرات إسرائيل للهجوم على عمال إغاثة غير كافية وغير مقبولة

بيدرو سانتشيث
بيدرو سانتشيث
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انتقد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانتشيث، بشدة التفسيرات الإسرائيلية بشأن مقتل سبعة من موظفي الإغاثة في منظمة "وورلد سنترال كيتشن" جراء غارة جوية إسرائيلية في قطاع غزة.

ووصف سانتشيث التفسيرات بأنها "غير كافية وغير مقبولة"، مطالبًا بتقديم مزيد من التفاصيل حول الحادث.

جاءت تصريحات سانتشيث خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في قطر، حيث قال: "التفسيرات التي تلقيناها غير مقبولة وغير كافية، نحن ننتظر تفسيرًا أقوى وأكثر تفصيلًا، وبعد ذلك سننظر في الإجراءات التي سنتخذها".

يُذكر أن منظمة "وورلد سنترال كيتشن" الخيرية أسسها الطاهي الإسباني الأمريكي الشهير، خوسيه أندريس. وقد أثار مقتل موظفي الإغاثة السبعة غضبًا دوليًا واسعًا.

من جانبه، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الحادث بأنه "حدث مأساوي تسببت فيه قواتنا في إلحاق الضرر بأفراد غير مقاتلين دون قصد"، مضيفًا أن "مثل هذه الأمور تحدث في الحرب".

غير أن تصريحات نتانياهو لم تلق قبولًا لدى رئيس الوزراء الإسباني، الذي أكد على ضرورة إجراء تحقيق شامل وشفاف في الحادث وتقديم المسؤولين عنه إلى العدالة.

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