صور.. محافظ بورسعيد يزور أسر ضحايا حادث السيارة الطائشة

زار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، أسر ضحايا حادث السيارة الطائشة التي صدمت 3 طلاب وسيدة أمام كلية العلوم لقوا حتفهم جميعا.

حادث السيارة الطائشة

وتقدم محافظ بورسعيد بخالص العزاء والمواساة لأسر المتوفيين، داعيا الله أن يلهم أسرهم وأصدقائهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يتقبلهم الله من الشهداء و يجعل لهم نصيبا في الفردوس الأعلى.

وأبدى محافظ بورسعيد حزنه الشديد على وفاة الطلاب في هذا الحادث الأليم الذي شهدته المحافظة في العشر الأواخر من شهر رمضان المعظم.

ولقيت سيدة و3 طلاب بكلية التربية جامعة بورسعيد، مصرعهم، أول أمس الاثنين، اثر حادث اصطدام سيارة طائشة بهم أمام كلية العلوم، وشيع الآلاف من أبناء محافظة بورسعيد، ضحايا الحادث في جنازة مهيبة من مسجدي الحسين والكبير المتعال إلى مثواهم الأخير بالمقابر نطاق حي الزهور، في ظل حالة من الحزن الشديد بين أبناء المحافظة خاصة زملاء الطلاب الثلاثة بكلية التربية.

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