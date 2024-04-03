شيكابالا يعوض غياب أوباما في موقعة الإياب أمام فيوتشر بالكونفدرالية

يواصل فريق الكرة الأول بالزمالك بقيادة المدرب جوزيه جوميز، مساء اليوم الأربعاء، التدريبات استعدادا لمواجهة فريق فيوتشر في إياب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية، في اللقاء المقرر له يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي بحضور جماهيري، وذلك بعدما نجح الفارس الأبيض في حسم مباراة الذهاب يوم الأحد الماضي بنتيجة 2-1 سجلهما حمزة المثلوثي وأحمد مصطفي زيزو، وهى نتيجة تقرب الزمالك بشكل كبير من التأهل للدور نصف النهائي، خاصة وأن الفارس الأبيض يحتاج على أقل تقدير للتعادل بأي نتيجة لضمان التأهل رسميا لنصف النهائي.

واستقر المدرب جوزيه جوميز على بديل يوسف أوباما في مباراة الإياب أمام فيوتشر، حيث سيدفع بالفهد الأسمر شيكابالا في مركز صانع الألعاب بديلا ليوسف أوباما، ويشارك أحمد مصطفي زيزو ومصطفي شلبي في مركز الجناح الأيمن والأيسر، تحت أحد المهاجمين سواء سيف الجزيري، أو ناصر منسي، أو سامسون أكينولا.

ويغيب أوباما عن مواجهة الإياب أمام فريق فيوتشر الأحد القادم بعد إجراء جراحة في الفك، عقب تعرضه لإصابة قوية أدت إلي كسر إحدي أسنانه في مباراة الذهاب أمام فيوتشر ولم يستكمل اللقاء بسببها .