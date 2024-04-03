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الأربعاء 03 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

مدرب الزمالك يوجه رسالة إلى مهاب ياسر

مهاب ياسر لاعب الزمالك
مهاب ياسر لاعب الزمالك
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طلب جوزيه جوميز مدرب فريق الزمالك، من اللاعب مهاب ياسر بالصبر حتى يحصل على فرصة المشاركة أساسيا في تشكيل الفارس الأبيض بعد انضمامه في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وأكد المدرب للاعب أنه يثق في قدراته الفنية وسيشارك في مباريات الزمالك المقبلة بشكل تدريجي وفقا للاحتياج الفني له.

وكان مهاب ياسر قد انضم لقائمة الزمالك في مباراة فيوتشر بذهاب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية، في اللقاء الذى انتهى بفوز الزمالك بنتيجة 2-1.

ويقام لقاء الإياب يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي بحضور جماهيري .

جوزيه جوميز مهاب ياسر الزمالك أيمن مصطفى