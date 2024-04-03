محافظ السويس ترفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك

عقد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس اجتماعا اليوم الأربعاء، بمبنى الديوان العام، لبحث إستعدادات المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك والإجراءات التي تم اتخاذها لتوفير سبل الراحة وتقديم الخدمات للمواطنين من أهالي السويس والقادمين من المحافظات الأخرى أثناء إجازة عيد الفطر المبارك.

حضر الاجتماع الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة وأحمد وزيرى السكرتير العام المساعد للمحافظة وحضر اللقاء كلا من اللواء علاء صابر، مساعد مدير الأمن والعقيدرامى سعد مدير الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والقيادات التنفيذية والأمنية ورؤساء الأحياء ومديري المديريات والغرفة التجارية ومديري مشروعات المحافظة والمصالح الحكومية ومديري المرافق العامة.

في بداية الاجتماع قدم محافظ السويس، التهنئة للقيادات التنفيذية بمناسبة قرب حلول عيد الفطرالمبارك، مؤكدًا علي اهمية رفع درجة الاستعداد القصوى لجميع المرافق الحيوية والمصالح الحكومية والتاكيد علي تنفيذ كافة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لراحة وتأمين المواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وعلى جميع المديريات والمصالح الحكومية والمرافق الحيوية بإلغاء الإجازات واستمرار المتابعة على مدار الساعة لجميع المرافق والخدمات العامة التي تقدم للمواطنين.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء ومدير إدارة الطوارئ والتدخل السريع بتجهيز جميع الحدائق والشواطئ العامة خلال إجازة العيد وتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات صباحا ومساءا كما كلف إدارة الشاليهات والشواطئ بالاستعداد لاستقبال الرحلات من داخل وخارج السويس القادمين الي شاطئ السوايسة، وعمل حملات مستمرة داخل الاسواق لانتظام العمل وضبط ومراقبة الأسعار داخل الاسواق.

واكد على مدير عام مشروع المواقف بمتابعة جميع الخطوط وانضباط العمل بالموقف الاقليمي والالتزام بتعريفة الركوب على جميع خطوط سيارات الأجرة ومحاسبة السائقين المخالفين لذلك، كما كلف رئيس فرع الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي بالسويس بتكثيف العمل وتطهير خطوط الصرف الصحي والبالوعات، مؤكدا علي التنسيق الكامل مع إدارة أشغال بورتوفيق بهيئة قناة السويس والاستجابة لاي بلاغات ترد عن انقطاع المياه أو أي مشاكل خاصة بالصرف الصحي.

ووجه مدير الري بالحفاظ على منسوب المياه بترعة السويس والمتابعة اليومية للترعة للتأكد من نظافتها والمنسوب وتشكيل لجنة مرور للمتابعة الدورية علي مدار الساعة لمنع أى تعديات او مخالفات على الترعة.

كما وجه المحافظ إدارة المرور بالتنسيق مع رؤساء الاحياء والمواقف لمنع تكون أى مواقف عشوائية و ازالة أي اشغالات كما شدد علي تكثيف التواجد بالشوارع والميادين والطرق الداخلية والرئيسية التي تربط المحافظة مع المحافظات الأخرى وبخاصة طريق السخنة.

واكد على إدارة الحماية المدنية بالاستعداد الجاد لاستقبال الاعياد والاستجابة والتدخل السريع في اي وقت علي مدار اليوم. ووجه اللواء عبد المجيد صقر، مدير عام الصحة، برفع حالة الطوارئ بالمستشفيات وتحديد الورديات والأطقم الطبية، والتاكيد علي مدير مرفق اسعاف السويس بعمل خطة انتشار سيارات الإسعاف بالطرق الرئيسية وأماكن التجمعات والحدائق العامة.

وأعطي المحافظ توجيهاته لمدير التموين بالتنسيق مع مديرية الصحة والطب البيطري ومباحث التموين بعمل حملات على المحلات والأسواق للتأكد من صلاحية السلع واللحوم والاسماك للحفاظ على صحة المواطنين.

وشدد علي مسئولى الكهرباء بأهمية استقرار التيار الكهربائى وعدم قطع الكهرباء لراحة المواطنين، وتكليف جهاز الانارة العامة بمتابعة الانارة العامة داخل شوارع كل حي والتدخل لحل اي مشكلة تطرأ.

وأكد على مديرإدارة الشبكة الوطنية بالمحافظة بمتابعة غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة واستقبال شكاوى المواطنين والاستجابة لها فورا بالتنسيق مع غرفة عمليات الأحياء والجهات التنفيذية الأخري وعمل تقرير مصورعلي مستوي الاحياء خلال اجازة العيد.