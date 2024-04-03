نيل الزقازيق يناقش مخاطر الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر

أكد الدكتور يحيى الدهشان استاذ القانون العام بكليه الحقوق جامعه الزقازيق ان الهجره الغير شرعيه هى الانتقال من بلد إلى أخر بشكل غير قانونى حيث يتم ذلك بدون تأشيرة دخول او بتأشيرة مزوره وذلك يعد خرق لقانون الدوله المستهدفة بالهجرة.



جاء ذلك اليوم خلال الندوة التثقيفية التى عقدها مركز النيل للإعلام بالشرقية بمقر مجمع اعلام الزقازيق فى إطار الحملة الإعلامية للهجرة غير الشرعية بقطاع الإعلام الداخلى بقيادة الدكتور أحمد يحيى.

أضاف انه قد يتحول الأشخاص المهاجرين إلى أشخاص خارجين عن القانون بارتكاب جرائم و الهروب المتواصل من القبض عليهم أو الترحيل و ذلك يفتح باب لتجاره اسوء و هى الاتجار بالبشر و الأعضاء .



وقال إن كثيرا من الدول وضعت قوانين لتجريم الهجره الغير شرعيه و تغليظ العقوبات للحد منها و تسعى الدوله دائما الى الحفاظ على شبابها فهم ثروه الوطن و تثقيفهم فى البعد عن شراء الوهم المتمثل فى رحلات قوارب الموت و تعزيز روح الانتماء للوطن ووضع برامج توعيه و تثقيف خاصه فى القرى الاكثر نسبه فى خروج أبناءها بقوارب الموت فى البحر و توضيح المصير المجهول الذى ينتظر أبناءهم إذا أقدموا على ذلك الفعل و خاصه الاطفال القصر كما قامت الدوله بضبط الحدود البحريه و البريه و سن القوانين ووضع العقوبات و التى تصل للحبس للسماسره بائعين وهم السفر للشباب .

ادار اللقاء فاتن البدرى اخصائيه الإعلام بمركز نيل الزقازيق وباشراف الاعلامى دسوقى عبدالله مدير عام اعلام شرق الدلتا ومدير مجمع اعلام الزقازيق