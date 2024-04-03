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الأربعاء 03 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

استعدادا لمواجهة الإياب أمام فيوتشر.. ثنائي الزمالك ينال إعجاب جوميز

جوميز مدرب الزمالك
جوميز مدرب الزمالك
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نال محمد شحاتة وأحمد حمدي ثنائي الزمالك، إعجاب المدرب جوزيه جوميز، بعد ظهورهما بمستوي مميز في الفترة الأخيرة خاصة في لقاء فيوتشر بذهاب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يشارك الثنائي في مباراة الإياب أمام فيوتشر بالتشكيل الأساسي بعدما نجح في الحصول على ثقة جوميز على المستوي البدني والفني وتنفيذ التعليمات.

وفاز فريق الكرة الأول بالزمالك على حساب فريق فيوتشر في مباراة الذهاب بربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية بنتيجة 2-1، بينما سيقام لقاء الإياب يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي.

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