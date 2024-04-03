رئيس cop28: الذكاء الاصطناعي سيكون له دور أساسي في حلول مواجهة التحديات العالمية

أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي رئيس مؤتمر cop28، أن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والابتكار سيكون لها دور أساسي في إيجاد حلول عملية لمواجهة التحديات العالمية، موضحا أنه من المهم مشاركة جميع القطاعات، بما فيها قطاع الطاقة، في هذه الحلول.

وأضاف الجابر، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز، أن دولة الإمارات تسعي إلى تعزيز التعاون وحشد الجهود الدولية لترسيخ أسس التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، والتقدم في تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، لافتا إلى أن انعقاد القمة العالمية لطاقة المستقبل في مرحلة مهمة بعد التوصل إلى اتفاق الإمارات التاريخي للعمل المناخي خلال مؤتمر الأطراف كوب 28، الذي رفع سقف الطموحات والجهود المطلوبة لوضع العالم على المسار الصحيح، لتحويل التوافق إلى عمل ملموس وتسريع الجهود الهادفة إلى المحافظة على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية.

وتستعد شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، لاستضافة فعاليات "القمة العالمية لطاقة المستقبل"، التي تُقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) خلال الفترة بين 16 و18 إبريل، وتعد القمة الملتقى العالمي الأبرز في مجال الطاقة المستقبلية والتكنولوجيا النظيفة والاستدامة.